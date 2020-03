Virologe zum Coronavirus: „Wichtig, jetzt zu handeln“

Norbert Nowotny: Ja, im Prinzip schon. Wir wissen nie, was als Nächstes kommt. Als Menschen können wir uns auf eine neue Zoonose nicht vorbereiten, sondern immer nur reagieren. Fakt ist aber, dass Zoonosen seit Anbeginn zur Menschheit gehören. Eine der wahrscheinlich ersten bekannten Zoonosen war die Tollwut. Diese wurde durch ein rigoroses Impfprogramm in Europa nahezu ausgerottet. Ein gefürchtetes zoonotisches Virus in Österreich ist das Hantavirus, das von Rötelmäusen übertragen wird. Das trifft oft Menschen, die viel in der Natur sind, oder auch Jäger. Wer sich damit ansteckt, hat grippeähnliche Symptome, bei schwerem Verlauf kommt es zu Nierenproblemen. Es gibt einige wenige Fälle, die wegen einer solchen Ansteckung eine Nierentransplantation gebraucht haben. Zoonosen gibt es viele, im erweiterten Sinne spricht man auch davon, wenn Zecken oder Mücken Infektionen übertragen. Wir haben in Österreich, vor allem im Osten, auch seit Jahren West-Nil-Infektionen, die von Mücken übertragen werden. Generell kann man sagen, dass etwa 75 Prozent beim Menschen neu auftretende Infektionen Zoonosen sind. Gut ist, dass in China nun Lebendtiermärkte verboten werden. Solche Orte sind Infektionsherde.