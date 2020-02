Innsbruck –Wegen der Kapitalschwäche warnte zuletzt der Hotellerie-Obmann in der Tiroler Wirtschaftskammer und ÖVP-Landtagsabgeordnete Mario Gerber, dass immer mehr ausländische Investoren in den Tiroler Tourismus drängen. Und die Hälfte der seit Jahren heftig diskutierten Investorenmodelle werde nicht so betrieben, wie es sein sollte. Ausländische Investoren, vornehmlich aus den Niederlanden oder Deutschland, kaufen sich Suiten, Chalets oder Appartements, die dann im Rahmen eines Hotelbetriebs vermietet werden.