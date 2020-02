Längenfelder Gemeinderat rechnet heuer mit 16 Millionen

„Im Schulbereich steht einiges an, wobei die Entscheidungen für den Ausbau unserer Schulen oder andernfalls für ein Schulzentrum noch nicht gefällt wurden“, gibt BM Richard Grüner Auskunft: „Selbst mit einem Schulzentrum wäre die Raumproblematik nicht erledigt. Es geht um die Folgekosten und mögliche Nachnutzungen der bestehenden Gebäude in den Ortsteilen. Um nichts übers Knie zu brechen, haben wir eine Gegenkostenschätzung und eine Kostengegenüberstellung in Auftrag gegeben.“ Für den Start wurden 500.000 Euro in den Budget-Voranschlag aufgenommen.

In Huben wird heuer eine Siedlungserweiterung angegangen. „Wir haben während der letzten zehn Jahre eine rasche Entwicklung durchgemacht. Die Teuerungsrate am Bau, die Vergabe von Baugründen oder sozialer Wohnbau sowie Starterwohnungen plus betreubares Wohnen, wie auch bei uns hinterm Altenheim in der Klamm angedacht, werden immer mehr zum Thema“, zeigt Grüner auf. Wobei Längenfeld in der glücklichen Lage ist, als Gemeinde sowie über Gemeindegutsagrargemeinschaften auf ausreichend Grundbesitz zurückgreifen zu können.