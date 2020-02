„Cabaret“ in Klagenfurt als zeitloser Tanz auf dem Vulkan

Es gibt wohl kaum jemanden, der bei der frivolen Hommage an das Lebensgefühl in der Weimarer Republik nicht an Liza Minelli mit Strapsen und Bowler-Hut denkt - so wie man sie aus Bob Fosses Film von 1972 kennt. Die Klagenfurter Sally sieht völlig anders aus, verbirgt mit ihrem Federrock nur mühsam Armseligkeit und Not. Dem Traum von der glitzernden Bühnenkarriere ordnet sie alles andere unter, auch ihre Liebesbeziehung zu dem amerikanischen Schriftsteller Clifford, der sich durch den aufkeimenden Nationalsozialismus bald unwohl fühlt. Christoph Radakovits ist als nur anfangs naiver Cliff ein souveräner Gegenpart zu Sally mit ihrem blinden Lebenshunger.