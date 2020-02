Spiel gegen Admira: Auf WSG wartet Schuss ins Blaue

Wattens –Es ist die Preisfrage vor dem Duell mit der Admira (Sonntag, 17 Uhr, Tivoli). Was kann man von der Mannschaft aus der Südstadt erwarten? Einen offensiven Auftritt wie zuletzt unter dem nunmehrigen Ex-Trainer Klaus Schmidt, oder Defensivfußball, wie ihn Neo-Admira-Coach Zvonimir Soldo bei seiner letzten Cheftrainer-Station (2009/10) vor knapp zehn Jahren beim 1. FC Köln gepflegt hat?

„Es wird ein Schuss ins Blaue“, gibt WSG-Tirol-Trainer Thomas Silberberger die Antwort. „Ich habe der Mannschaft schon gesagt: Diese Woche konzentrieren wir uns auf unsere eigenen Stärken, wir nehmen es, wie es kommt.“ Das frisch getankte Selbstvertrauen nach dem Sieg gegen den WAC soll morgen jedenfalls in einen „Dreier“ umgewandelt werden. Gelingt das, wandert die Rote Laterne am Sonntag in die Tivoli-Gästekabine.