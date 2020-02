Zillertaler Steudltenn-Festival: Der King sucht das Paradies

Uderns – Alles begann mit einer Generalprobe. Vor mittlerweile elf Jahren probte Hakon Hirzenberger in einem gut 700 Jahre alten Heustadl in Uderns Lothar Gregers Stück „Mein Freund Kurt“. Die Premiere ging wenig später im Waldviertler Hoftheater über die Bühne. Doch die Idee, künftig auch in Uderns professionelles Theater zu machen, war geboren. Im Jahr darauf fand dort das erste von Hirzenberger und Bernadette Abendstein gegründete Steudltenn-Festival statt. Erneut stand „Mein Freund Kurt“ auf dem Spielplan.