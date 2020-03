Glenn Gould und Friedrich Gulda: Was die jungen Wilden im Kopf hatten

Gulda, in Wien als Kompositionsschüler konservativ unterrichtet, packte in sein dreisätziges Streichquartett in fis-Moll ebenfalls die Vorbilder des frühen 20. Jahrhunderts, arbeitete aber strukturiert mit seinen rhythmischen Energien und oft elegischen Melodien. Auch kurze folkloristische Anlehnungen und der lyrische Ton finden sich typischerweise in späteren Kompositionen wieder.