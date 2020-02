Stadtteilzentrum Wilten: Gemeinsam beten unerwünscht

Innsbruck – Seit Jahren veranstaltet in Innsbruck eine christliche Gruppe Seniorentreffs bei Kaffee und Kuchen. Treffen, bei denen vor allem christliche Inhalte und Vorträge im Mittelpunkt stehen. Die Kerngruppe setzt sich aus bis zu 25 Katholiken, Baptisten, Protestanten und Freikirchlern zusammen, zuletzt fanden die Veranstaltungen regelmäßig in Räumlichkeiten des Stadtteilzentrums Wilten statt. Doch dort sind sie seit Mitte Februar nicht mehr erwünscht.

Informiert wurden die Organisatoren per Mail, als sie um die Raumzuteilung für die kommenden Monate ansuchten. „Wir haben in einem internen Umstrukturierungsprozess unter anderem die Raumnutzung evaluiert und daraus folgte die neue Regelung“, heißt es darin: „Als neutrale städtische Einrichtung können wir keine parteipolitischen und keine religiösen Gruppen oder Veranstaltungen aufnehmen.“ Die Verantwortlichen des Stadtteilzentrums drücken in dem Schreiben außerdem ihr Bedauern aus, mitteilen zu müssen, „dass der Seniorennachmittag nur mehr ohne religiöse Inhalte bei uns stattfinden könnte. Also keine gemeinsamen Gebete, Andachten, Loblieder, Bibellesungen oder Ähnliches.“ Unter diesen Voraussetzungen sei der Raum damit leider nicht mehr das richtige Angebot für die Gruppe.