Vatikan will mit „Task Force“ gegen Missbrauch vorgehen

„Es handelt sich um ein Angebot an alle Bischofskonferenzen weltweit“, sagte Kurienbischof Juan Ignacio Arrieta laut Kathpress. Es richte sich in erster Linie an Länder, in denen die nötigen Strukturen für eine rasche Umsetzung des Leitlinien-Projekts fehlten. „In den USA braucht man diese Hilfe sicher nicht, weil es dort genügend Experten gibt. Aber in etlichen Krisenländern ist das anders“, so der Spanier. Es gebe etwa Bischofskonferenzen in Kriegsgebieten, die mit der Aufgabe schlicht überfordert seien.