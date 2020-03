Zahl der Lehrlinge in Schwaz steigt

Die Wirtschaftskammer Schwaz freut sich über einen Zuwachs an Lehrlingen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Lehrlinge in den Betrieben im Bezirk um 69 gestiegen – von 1433 auf 1502 (Stichtag 31.12.2019). Das entspricht einer Steigerung von fünf Prozent.

Diese Zahlen sind für Stefan Bletzacher, GF der Wirtschaftskammer Schwaz, ein „deutlicher Beleg, dass unsere umfassenden Initiativen für die Lehre im Bezirk Schwaz greifen: Erlebniswelt Baustelle, KiWi – Kinder in der Wirtschaft, Berufsfestivals, Schüler in den Betrieben, Jobbing-Nights und alle zwei Jahre das Karriere-Open-Air in der Schwazer Altstadt“, zählt Bletzacher auf. „Und die Betriebe stecken inzwischen auch sehr viel Engagement in die Lehrlingsausbildung.“