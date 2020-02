Richtungsweisendes Duell der Topteams Leipzig - Leverkusen

In der Tat, wie der 3:1-Sieg am Donnerstagabend im Europa-League-Rückspiel in Porto erneut bewies. Und die Leipziger, bei denen ÖFB-Legionär Konrad Laimer wegen einer Gelbsperre fehlt, sind schon seit vier Pflichtspielen ohne Gegentor. In der Vorwoche siegten Marcel Sabitzer und Co. in der Champions League in London 1:0 gegen Tottenham Hotspur und dann gar 5:0 auf Schalke.