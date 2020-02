Altach-Salzburg am Montag, Cup-Semifinale am Donnerstag

Die wegen Orkanböen nötig gewordene Verlegung des Sechzehntelfinal-Rückspiels der Fußball-Europa-League zwischen Salzburg und Eintracht Frankfurt von Donnerstag auf Freitag hat einige Änderungen im nationalen Spielplan nach sich gezogen. So wird nun das Liga-Auswärtsmatch der „Bullen“ gegen Altach am Montag (19.00 Uhr/live Sky) und nicht wie ursprünglich vorgesehen am Sonntag ausgetragen.