Stefan Kraft hat am Freitag am Schauplatz seines Doppel-Weltmeistertitels 2017 seinen 21. Weltcupsieg gefeiert und die Gesamtführung vor dem Deutschen Karl Geiger, dem Tages-Zweiten, auf 133 Punkte ausgebaut. Es war der fünfte Saisonsieg für den Salzburger. Stefan Huber schaffte in Lahti als Achter - unmittelbar vor Michael Hayböck und Philipp Aschenwald - seine bisher beste Weltcup-Platzierung.