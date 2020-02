Merkel hofft auf EU-Budget-Einigung noch im ersten Halbjahr

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hofft auf eine Einigung über ein neues EU-Budget noch im ersten Halbjahr 2020. Auf ihrem Jahresempfang in Stralsund sagte die CDU-Politikerin am Freitagabend, ein gemeinsames EU-Budget sollte nicht erst im Dezember, sondern noch vor der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 zustande kommen.

Die EU sei vor allem ein Friedensprojekt, sagte Merkel am Freitag in ihrem Bundestagswahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern. „Lassen Sie uns das, was wir in Europa haben, behüten wie unseren Augapfel“, mahnte sie unter Verweis auf die vielen Konflikte in der Welt.