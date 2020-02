Valentin Schwarz in Dresden: Wollt ihr die totale Operette?

Die Staatsoperette Dresden, das einzige selbstständige Operettenhaus Deutschlands, das seit 2016 seinen Sitz im coolen Industrieambiente des „Kraftwerk Mitte“ hat, konnte mit der Verpflichtung des mittlerweile designierten „Ring“-Regisseurs einen echten Coup landen. Jacques Offenbachs Opera-bouffe stellte dabei die erste Operetteninszenierung des 1989 geborenen Schwarz dar - und so wie an diesem Abend in Dresden kann man das Genre wohl in einer Karriere auch nur einmal inszenieren. Gemeinsam mit seinem Stammbühnenbildner Andrea Cozzi, der auch am Grünen Hügel mit von der Partie sein wird, dekonstruiert und destruiert Schwarz die Gattung nahezu in einem beinahe wahnwitzigen Spiel mit popmodernen Zitaten und Metaebenen.