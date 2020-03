„Bella Figura“: Imster Bühne verwandelt Lachen in Betroffenheit

So auch in „Bella Figura“, mit dem das Theaterforum Humiste unter der Regie von Hartwig Ladner das Publikum zum Nachdenken zwingt. Die Dialoge sind feingeschliffen, wenn Boris (Andreas Flür) bei seinem strategisch doch nicht so gut durchdachten Seitensprung mit Andrea (Nicol­e Müller) auf die Bekannte Françoise (Julia Eiter), ihren Lebenspartner Eric (Maximilian Heiß) und seine dauerbenebelte Mutter Yvonne (Roswitha Matt) trifft.

Doch bald trifft Fauxpas auf Fauxpas und unversehens mündet das Ganze in einem Strudel von Konflikten. Beim peinlichen Zusammentreffen, wo definitiv keine Aussichten bestehen, „Bella Figura“ zu machen, ist die Exposition gleichsam der Handlungshöhepunkt. Man entblößt, man wird entblößt, man verletz­t, man wird verletz­t. Da kann es am Ende keine Sieger gebe­n. Die Akteure zeigen jede einzelne Figur in ihrer Verletzlichkeit, in ihrer Unfähigkeit, das eigene Leben in eine positive Richtung zu verändern. Zurück bleiben Kränkung und ein von bitterem Sarkasmus ertränkter Lebensmu­t. Da kommt keiner heil heraus. Humiste finden entsprechende Tonlagen für all die Befindlichkeiten. Auf der karg eingerichteten Bühne von Walter Huber und Joschi Köninger bleibt fürwahr jeder auf sich allein gestellt. So wenig stimmungserhellend wie die auf der Bühne konsumierten Psychopharmaka wirkt der Humor. Das Lachen im Publikum wandelt sich in Betroffenheit. Riesenapplaus.