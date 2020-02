Zahl der Coronavirus-Fälle in Österreich steigt

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Österreich ist am Samstag auf insgesamt zehn gestiegen. Vier Covid-19-Erkrankte gab es in Wien, je zwei in Tirol und Niederösterreich und je einen in der Steiermark und in Salzburg. Österreichweit wurden bereits 1.649 Tests durchgeführt. Zuletzt wurden am Samstag die Fälle in der Steiermark, Niederösterreich und Salzburg bekannt.