Skeleton-WM-Bronze für Flock - Gold an Deutsche Hermann

Die Tirolerin Janine Flock hat sich in Altenberg mit Bronze die zweite WM-Einzelmedaille ihrer Karriere gesichert. Die 30-Jährige verbesserte sich am Samstag dank Bestzeit im vorletzten Lauf noch vom vierten Platz in die Podestränge. Schneller als Flock waren dank Bahnrekord im letzten Durchgang nur die deutsche Titelverteidigerin Tina Hermann und die Schweizerin Marina Gilardoni (+ 0,22 Sek.).