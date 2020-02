ÖSV-Duos im Lahti-Teamsprint auf Rängen fünf und sechs

Die österreichischen Kombinierer haben beim Weltcup-Teamsprint in Lahti die Podestplätze verpasst. Die Steirer Lukas Klapfer/Martin Fritz klassierten sich am Samstag an der fünften Stelle, das Kärntner Duo Philipp Orter/Thomas Jöbstl kam auf Rang sechs. ÖSV-Topmann Franz-Josef Rehrl fehlt in Finnland wegen eine Rippenverletzung.