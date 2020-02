Lazio Rom übernahm Serie-A-Tabellenführung mit 2:0-Heimsieg

Lazio Rom hat den Sprung an die Tabellenspitze der italienischen Fußball-Serie-A geschafft. Die Römer setzten sich am Samstag im Spiel der 26. Runde zu Hause gegen Bologna mit 2:0 durch und zogen in der Tabelle zwei Punkte am bisherigen Leader Juventus Turin vorbei. Der Schlager der „Alten Dame“ gegen den Dritten Inter Mailand wurde wie vier weitere Ligapartien wegen des Coronavirus verschoben.