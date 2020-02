Chelsea nur 2:2 bei Bournemouth, Southampton verlor 1:3

Chelsea hat im Kampf um den vierten Rang in der englischen Fußball-Premier-League am Samstag nicht voll punkten können. Die „Blues“ erkämpften bei Bournemouth gerade noch ein 2:2-Remis und halten als Vierte nach 28 Spielen bei 45 Punkten. LASK-Europa-League-Gegner Manchester United hat damit am Sonntag die Chance, mit einem Sieg bei Everton bis auf einen Zähler an Chelsea heranzurücken.