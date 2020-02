Djokovic fixierte in Dubai 79. Turniersieg

Der Serbe Novak Djokovic ist auch nach dem Tennisturnier in Dubai in diesem Jahr ungeschlagen geblieben. Im Finale des ATP-500-Bewerbs setzte sich der Weltranglisten-Erste am Samstag in etwas mehr als einer Stunde gegen Stefanos Tsitsipas 6:3,6:4 durch und feierte seinen 79. Titelgewinn. Für Djokovic war es der fünfte Triumph im Emirat nach 2009, 2010, 2011 und 2013.