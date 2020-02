Preisverleihung der 70. Berlinale begonnen

In Berlin hat die Preisverleihung der diesjährigen Berlinale begonnen. Auf dem roten Teppich zeigten sich am Samstagabend unter anderem der diesjährige Jurypräsident Jeremy Irons sowie die Schauspielerinnen Jella Haase und Paula Beer. Am Rande der Veranstaltung protestierten einige Demonstranten für mehr Klimaschutz.