Klagenfurt nach 1:3 in Liefering schon 6 Punkte hinter Ried

Austria Klagenfurt hat im Titelkampf der 2. Fußball-Liga Federn gelassen. Die Kärntner verloren am Samstagabend beim FC Liefering mit 1:3, wodurch der Rückstand auf Tabellenführer SV Ried in der 18. Runde auf bereits sechs Punkte anwuchs. Die beiden Topteams hatten sich zuvor am 21. Februar zum Frühjahrsauftakt im Schlager in Klagenfurt mit 1:1 getrennt. Klagenfurt ist damit drei Partien sieglos.

In der Red Bull Arena sahen die wenigen Zuschauer einen vorsichtigen Beginn beider Teams, Chancen waren in der ersten Hälfte Mangelware. Nach Wiederbeginn nahm die Partie an Fahrt auf und nach einer Stunde war auch der Torbann durchbrochen. Karim Adeyemi wurde im Strafraum angespielt, zog nach einem Haken aus acht Metern ab und knallte den Ball unter die Latte. Der 18-jährige Deutsche, der am 20. Februar im Sechzehntelfinal-Hinspiel sein Saisondebüt für Partnerclub Red Bull Salzburg gegeben hatte, traf zum neunten Mal in der Liga.