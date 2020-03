Tödlicher Unfall mit Alkolenker in der Südoststeiermark

Ein 18-Jähriger ist am Samstagabend auf der L247 bei Pirching am Traubenberg im Bezirk Südoststeiermark von einem Auto erfasst worden. Der junge Mann wurde dabei tödlich verletzt. Der 37-jährige Fahrer des Wagens war nach Polizeiangaben leicht alkoholisiert, er dürfte den 18-Jährigen übersehen haben.

Dem tödlichen Unfall war zuvor eine Verkettung unglücklicher Umstände vorausgegangen. Der 18-Jährige war Beifahrer eines 17 Jahre alten Autolenkers. Dieser fuhr gegen 19.20 Uhr auf der L247 Labilltalstraße von Pirching kommend in Richtung Frannach und kollidierte mit einem Reh. Der 17-Jährige hielt daraufhin sein Fahrzeug mit eingeschalteter Warnblinkanlage an, zog sich eine Warnweste an und stieg aus, um nach seinem bei der Kollision verlorenen Kennzeichen zu suchen.