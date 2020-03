Nordischer Kombinierer Fritz nach dem Springen Dritter

Martin Fritz liegt beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Lahti nach dem Springen auf dem dritten Rang. Der Steirer geht 44 Sekunden nach dem führenden Japaner Akito Watabe in den 10-km-Langlauf (13.45 Uhr). Nicht weit hinter Fritz folgen mehrere starke Norweger und Deutsche. Saisondominator Jarl Magnus Riiber landete 1:40 Minuten zurück hingegen nur an der 16. Stelle.