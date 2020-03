Pinturault in Hinterstoder-Kombi auf Siegkurs - Mayer 6.

Im Kombinations-Weltcup hat Pinturault 68 Punkte Vorsprung auf den Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der im ersten Teilbewerb am Sonntag nur eine Hundertstelsekunde hinter Pinturault Dritter wurde. Mayer fehlen in der Wertung 80 Zähler auf die Topposition.

In der Kombi in Hinterstoder am Start ist auch der Norweger Henrik Kristoffersen, der im Kampf um den Gesamtweltcup (65 Rückstand hinter dem führenden Kilde und neun vor dem drittplatzierten Pinturault) nicht zu viel Boden verlieren will. Der Rückstand von 1,83 nach dem Super-G war für den Technik-Spezialisten durchaus in Ordnung. Der Slalom geht ab 12.45 Uhr (live auf ORF 1) in Szene.