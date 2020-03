24-Jähriger gab in Wien Schüsse ab und zielte auf Polizisten

Ein 24-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Wien-Donaustadt für erhebliches Aufsehen gesorgt. Passanten beobachteten, wie der Mann gegen 23.30 Uhr in der Wagramer Straße mit einer Pistole Schüsse in die Luft abgab. Sie machten eine Funkstreife auf den Bewaffneten aufmerksam. Als die Beamten sich dem 24-Jährigen näherten, richtete dieser die Waffe auf die Polizisten und zielte auf deren Beine.