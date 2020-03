„Große Nacht des Tanzes“: Ein Kniefall der Bewunderung

Innsbruck – Enrique Gasa Valga kniet vor seiner Tanzcompany nieder. Eine große, leicht pathetische Geste, warum aber auch nicht? Schließlich ist das hier eine Bühne, jene des Großen Hauses im Tiroler Landestheater. Und zum x-ten Mal hat die Tanzcompany das Publikum in den knallvollen Rängen (darunter fast vollständig die Landesregierung) in ihren Bann gezogen. Der Saal tobt, Bravos und Ovationen, minutenlanger Schlussapplaus. Die aktuelle Produktion verheißt eine „Große Nacht des Tanzes“. Eine solche ist es fürwahr. Nicht nur Tanzdirektor Gasa Valga findet den Auftritt seiner Schützlinge bei der Premiere vorgestern Samstag schlicht zum Niederknien.

Drei Choreografien internationaler Großmeister sind zu Gast in Innsbruck. Neben Eigenproduktionen (wie derzeit Marie Stockhausens „Wolfgang Amadeus“ in den Kammerspielen) soll der Input von außen den Horizont erweitern – von Tänzern und Besuchern gleichermaßen.

Das Risiko scheint überschaubar: Gasa Valga verfügt über das Händchen für die Stückauswahl, und die Company bietet alles auf – bis zur völligen Erschöpfung. Hier ist ein verschworenes Grüppchen von Tanzbesessenen am Werk, das spürt der Betrachter, der sich kaum satt sehen kann am leidenschaftlichen Treiben auf der Bühne.

Mit der „Großen Nacht des Tanzes“ wird programmatisch der nächste Schritt gesetzt – und was für einer. Das Stück „Cantata“ von Choreograf Mauro Bigonzetti zeigt Tanztheater in einer neuen Dimension: das gesamte Ensemble auf der Bühne, in Aktion oder beobachtend, kommentierend, diskutierend; ein Ausdruck von Lebensfreude, einer „gioia di vivere“, ein Gebalze zwischen Männlein und Weiblein, vorangetrieben von temperamentvoller Musik aus Süditalien. Machismo scheint unvermeidlich, doch die Frauen weisen das gockelhafte Gegenüber selbstbewusst in die Schranken.