Pinturault mit Tagessieg zur Kombi-Kugel - Mayer 6.

Alexis Pinturault ist zum sechsten Mal der beste alpine Kombinierer in einem Ski-Winter. Der Franzose gewann am Sonntag die Weltcup-Kombi in Hinterstoder vor dem Schweizer Mauro Caviezel (+0,99 Sek.) und dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde (1,25) und holte sich die Wertung vor Kilde und Matthias Mayer, der Tagessechster wurde. Platz acht gab es für Marco Schwarz.