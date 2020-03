Bananentasche aus Reith/Seefeld räumt internationale Preise ab

Innsbruck – Das Taschenlabel Qwstion produziert aus nachhaltigen Materialien in Reith/Seefeld und liefert in 45 Länder. Das nachhaltige Produzieren hat sich gelohnt, es hagelt Preise, freut sich Geschäftsführer Hannes Schönegger: „Nachdem wir mit unserer Entwicklung Bananatex® den Design Preis Schweiz gewonnen haben, wurden wir auch von der deutschen Umweltministerin nach Berlin eingeladen und mit dem Bundespreis ‚eco-design‘ ausgezeichnet.“

Zudem wurde Bananatex im Time Magazin in der Liste der 100 besten Erfindungen 2019 erwähnt. Im Herbst wurde mit einer Ausstellung bei der Vienna Design Week gezeigt, wie aus Pflanzen Taschen werden. Mit einem Designbüro in Zürich und eigenen Läden in Wien, Zürich, Lausanne und Kopenhagen kann das Label Händler und Kunden weltweit aus der Tiroler Zentrale betreuen. Das 400 m² große Hochregal-Lager im Erdgeschoß bietet Platz für die – mehrfach ausgezeichneten – nachhaltigen Taschen und Rucksäcke. „Wir wollten eine Tasche fürs Büro und zum Ausgehen schaffen“, erklärt Schönegger die Philosophie. Denn niemand brauche zehn Taschen.