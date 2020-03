Tempo 140 ist Geschichte

Tempo 140 war seit August 2018 zwischen 5.00 und 22.00 Uhr auf 88 Kilometer A1-Abschnitten in Niederösterreich und auf 32 Kilometer in Oberösterreich erlaubt. Dass es damit nun vorbei ist, bedauerte Ex-Minister Hofer am Sonntag in einer Presseaussendung. Er befürchte, dass die Autobahnen zu „besseren Landstraßen“ verkommen, meinte Hofer. Das Aus für Tempo 140 widerspreche jeglicher Logik.