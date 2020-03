Rodel-Weltcup an Repilow - Müller beim Finale Zweiter

Der russische Weltmeister Roman Repilow hat den Gesamtweltcup im Kunstbahnrodeln der Einsitzer-Herren gewonnen. Dafür reichte ihm am Sonntag beim Saisonfinale am Königssee Rang drei. Den Tagessieg holte sich sein Landsmann Semen Pawlitschenko vor dem Österreicher Jonas Müller (+0,003 Sek.). Platz vier ging an den Halbzeitführenden Deutschen Felix Loch.

Vizeweltmeister Jonas Müller gelang damit sein fünfter Saisonpodestplatz, damit landete er im Gesamtweltcup unmittelbar vor David Gleirscher als bester Österreicher auf Rang fünf. „Nach dem Training war das absolut nicht zu erwarten, so gesehen trauere ich auch den drei Tausendstel nicht nach. Ich bin mit dem Ergebnis brutal zufrieden, es war ein super Abschluss einer fantastischen Saison“, so Müller.

Besonders die Vorstellungen der Herreneinsitzer seien erfreulich gewesen. „Wir haben ein bärenstarkes Kollektiv, da ist viel Zug und Qualität drinnen. Wir haben bei der Welt- und Europameisterschaft je drei Medaillen in der allgemeinen Klasse geholt, im U-23-Ranking angeschrieben und im Weltcup 15 Podestplätze eingefahren, darunter sechs Siege.“ Bei den Damen sei Madeleine Egle am Start ein wichtiger Schritt gelungen.

In der abschließenden Team-Staffel war Österreich nicht am Start. Yannick Müller und Armin Frauscher waren am Samstag im zweiten Lauf gestürzt, wegen einer Handprellung von Müller musste das Duo am Sonntag verzichten.