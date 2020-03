Kraft in Lahti Zweiter hinter Geiger

In den jüngsten drei Bewerben landeten Kraft und Geiger stets ganz vorne, am Sonntag verkürzte Geiger auf 1:2 Siege. Er schaffte mit 122,5 und 130 m zweimal Bestweite und gewann mit 5,9 Punkten Vorsprung. Doch Kraft (119,5/126) bewies neuerlich Klasse. Nach dem sechsten Podestplatz in Serie nimmt der 26-Jährige die kommende Raw-Air-Serie in Norwegen mit viel Selbstvertrauen in Angriff.