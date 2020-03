Nehammer-Appell: Abkommen mit Türkei muss halten

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Sonntagabend in der Zib2 betont, dass es ganz wichtig sei, dass das EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei halte. Denn derzeit seien rund 18.000 Menschen aufgrund von „falschen Versprechungen“ an der türkisch-griechischen Grenze. Es sei „generell bedenklich, wenn mit dem Schicksal von Menschen Politik gemacht wird“, kritisierte der Innenminister.