Priester, Poet und Revolutionär Ernesto Cardenal gestorben

Ernesto Cardenal ist tot. Der Priester, Poet und Ex-Minister in der linksrevolutionären nicaraguanischen Regierung ist am Sonntag im Alter von 95 Jahren in Managua an Herz- und Nierenversagen gestorben, sagte ein naher Angehöriger. Wegen seines politischen Aktivismus vom Vatikan mehr als drei Jahrzehnte lang suspendiert, war Cardenal zuletzt ein scharfer Kritiker der Linksregierung.