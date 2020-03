EU und Briten beginnen Verhandlungen über künftige Beziehung

Die Europäische Union und ihr Ex-Mitglied Großbritannien beginnen am Montag (14.00 Uhr) in Brüssel die Verhandlungen über ihre künftigen Beziehungen. In den vergangenen Tagen hatten beide Seiten ihre jeweiligen Leitlinien für die Gespräche beschlossen. Verhandlungsführer sind Michel Barnier für die EU und Brexit-Minister David Frost für die Briten.