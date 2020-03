Fremdenführer sammelten 7400 Euro für Licht ins Dunkel

Innsbruck – Seit nunmehr 26 Jahren organisiert der Verein ITF (Interessengemeinschaft Tiroler Fremdenführer) den Welttag der Fremdenführer. Heuer hatten am 22. Februar Interessierte in Innsbruck, Hall in Tirol, Volders, Wattens, Schwaz, Rattenberg, Kufstein, Kitzbühel und Reutte die Möglichkeit, kostenlos an rund 60 Führungen zu verschiedenen Themen teilzunehmen. Trotz großer Konkurrenz – es herrschte an diesem Tag traumhaftes Skiwetter – war der Aktionstag ein Riesenerfolg: 2000 begeisterte Teilnehmer bei den Führungen und Spendeneinnahmen in der Höhe von 7500 Euro für die „Licht ins Dunkel“-Soforthilfe Tirol zeigen, wie beliebt die Veranstaltung inzwischen vor allem bei den Einheimischen ist.