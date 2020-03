Thiem erstmals unter Top drei der Tennis-Weltrangliste

Dominic Thiem scheint in der Tennis-Weltrangliste erstmals unter den Top drei auf. Vor dem Niederösterreicher liegen im am Montag veröffentlichten Ranking nur noch Novak Djokovic und Rafael Nadal. Thiem zog ohne Turniereinsatz am Schweizer Roger Federer vorbei, weil dieser nach seiner Knieoperation Punkte verlor. Der Vorstoß war durch Federers Ausfall bereits vor eineinhalb Wochen festgestanden.

Ein neues Karrierehoch erreichte auch Dennis Novak, der in Abwesenheit seines engen Freundes Thiem am Wochenende in Premstätten in der Davis-Cup-Qualifikation gegen Uruguay Österreichs Team anführen wird. Der 26-jährige Niederösterreicher schob sich durch seinen Achtelfinal-Einzug beim ATP-500-Turnier in Dubai um zehn Positionen auf Platz 85. Seine bisher beste Platzierung war 93 gewesen. Auch Jurij Rodionov steht als 168. so weit vorne wie noch nie in seiner Karriere. Sebastian Ofner rangiert knapp davor auf Position 162. Einzige ÖTV-Dame in den Top 200 ist Barbara Haas auf Platz 135.