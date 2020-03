Cleane Konzepte von Martina Steckholzer in der „neuen“ Stadtgalerie Brixen

Die Ausstellung, kuratiert von der langjährigen Leiterin des Innsbrucker Kunstraums, Karin Pernegger, ist ein Parcours. Die heute in Wien lebende Sterzinger Künstlerin, die Pernegger in ihrer Funktion als Leiterin der Stadtgalerie Schwaz schon zeigte, übersetzt Blickachsen in Bildsprache – das verrät schon der Ausstellungstitel „Painting Corridors“. In geometrischem Schwarz-Weiß werden Sichtachsen absichtlich verstellt. Der Blick ruht auf der angenehm klaren Ausstellungsarchitektur und dem ruhigen, cleanen Malereikonzept.