Neues Gremium soll Schub für Region Telfs bringen

Telfs – Eine Belebung und Stärkung der Handels- und Tourismusregion Telfs mit ihrer gesamten Sport- und Veranstaltungsinfrastruktur: So lautet das erklärte Ziel der neuen „ARGE Region Telfs Marketing“: Ab März wollen die Marktgemeinde, Innsbruck Tourismus, die Aktionsgemeinschaft der Telfer Wirtschaft (Kaufmannschaft) und das Inntalcenter Telfs in der Arbeitsgemeinschaft an einem Strang ziehen und gemeinsam Vermarktungs- und Veranstaltungsideen erarbeiten. Sie alle zahlen auch in den Budgettopf ein – Innsbruck Tourismus etwa einen Jahresbeitrag für tourismusrelevante Veranstaltungen. Die Wirtschaftskammer Tirol leistet eine einmalige Anschubfinanzierung. In Summe stehen im Jahr 2020 390.000 Euro für professionelles Ortsmarketing bereit. Der Kooperationsvereinbarung, abgeschlossen für die nächsten zwei Jahre mit Option auf Verlängerung, waren intensive einjährige Verhandlungen vorausgegangen.