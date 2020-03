Figurentheater-Festival „Fantasima“ in Lienz: Reise in die Welt der Fantasie

Lienz – Schneewittchen, Dornröschen, der Wolf und sieben Geißlein oder Rapunzel sind nur einige der Gäste, die beim heurigen Figurentheaterfestival „Fantasima“ auf die Besucher warten. Das Festival findet heuer zum 14. Mal statt, auf dem Programm stehen 13 Stücke, die in insgesamt 23 Vorstellungen gezeigt werden. Den Auftakt macht Josefine Merkatz mit „Fritzis Abenteuer im Gemüsegarten“ am Freitag, den 20. März, um 9 Uhr im Kolpingsaal. Dann geht es weiter bis Sonntag, den 22. März. Da beendet „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, präsentiert von der Theaterwerkstatt Dölsac­h, den Programmreigen um 16.30 Uhr in der Landesmusikschule Lienz.