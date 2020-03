16 Coronavirus-Fälle österreichweit, ein schwerer Fall

Auch im Bundesland Salzburg gab es den zweiten bestätigten Corona-Fall. Auch beim Lebensgefährten der Frau in Fusch an der Glocknerstraße (Pinzgau), die am vergangenen Donnerstag erkrankt ins, wurde das Virus festgestellt, teilte das Land am Vormittag mit. Die 36-jährige Wienerin dürfte sich am vorletzten Wochenende während eines Aufenthalts im norditalienischen Turin infiziert haben. Sie reiste am Mittwoch mit dem Zug von Wien aus zu ihrem Lebensgefährten in die kleine Pinzgauer Gemeinde. Die Frau, ihr Partner und zwei weitere Angehörige befinden sich seither in häuslicher Quarantäne.