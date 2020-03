Bausperre in St. Nikolaus geht in die Verlängerung

Innsbruck – St. Nikolaus hat seinen Charakter. Und der soll möglichst erhalten bleiben. Das will eine Bürgerini­tiative. Das will, so scheint es, auch die Innsbrucker Stadtpolitik. Um weiteren Schaden in der Charakteristik bzw. weitere Abrisse von Gebäuden in St. Nikolaus zu vermeiden, wurde im März 2019 eine einjährige Bausperre beschlossen. Diese geht in die Verlängerung. Bis zur Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag wurde daran gefeilt, um einen neuen Bebauungsplan und die Verordnung einer Schutzzone fertig zu stellen.