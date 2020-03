Pinker See im Füssener Faulenbachgebiet verblüfft

Füssen – Nein, der See leidet nicht am Coronavirus. Dieser Tage ist der Scherz aus dem Mund so manches Spaziergängers am Gipsbruchweiher im Bannwaldseegebiet von Füssen, direkt an der Grenze gelegen, zu hören. Wenn der kleine See schon an etwas laboriert, dann sind es nicht Viren, sondern Bakterien – Schwefelpurpurbakterien. Ihre für die Photosynthese verwendeten Pigmente geben dem Weiher die spezielle Farbe.