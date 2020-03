Die Absicht zum Ausbau nach einem „verlorenen Jahr“

Allerdings: Noch sind Haags Pläne vornehmlich Zukunftsmusik. Gespräche über die Finanzierung der Vorhaben mit Kunst- und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) stehen noch aus. „Wir hoffen auf grundsätzliches Wohlwollen“, so Haag. Zunächst gelte es aber, Planungssicherheit für die nächsten fünf Jahre sicherzustellen, so Haag. Dies habe zuletzt auch die Causa Eike Schmidt verhindert. Schmidt sollte 2019 als neuer Generaldirektor des KHM beginnen – sprang aber kurzfristig ab. „Wir haben mindestens ein Jahr verloren“, sagt Sabine Haag. Gespräche mit Sponsoren und Kooperationspartnern habe diese Situation erschwert. Als große Projekte der kommenden Monate kündigte sie für 2021 eine Tizian-Schau und die Ausstellung „Die Renaissance im Norden“ an. Die Contemporary-Schiene will Sabine Haag weiterführen. (APA, TT)