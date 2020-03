Erwartungen übertroffen: Rodeln vom Gaislachkogel kommt an

Über drei Jahre lang wurde an der neuen Rodelbahn mit 7,3 Kilometern Länge und einem optimalen Durchschnittsgefälle zwischen 12 und 15 Prozent gefeilt. „Ötztal Tourismus und Gemeinde Sölden tragen die eine Hälfte und die Bergbahnen Sölden die andere Hälfte der Investitionssumme“, weiß Dominik Linser, Ötztal-Tourismus-Ortsstellenleiter in Sölden. „Die Kosten betragen gut drei Millionen Euro“, bestätigt Bergbahnen-Sölden-Geschäftsführer Walter Siegele.

Dass es sich bei der Rodelbahn um keinen Forstweg handelt, der am Ende zu einer Rodelbahn umfunktioniert wurde, zeigen auch die Sicherheitsmaßnahmen. Die Rodelbahn betritt man durch einen Tunnel, der unter der Skipiste hindurchführt und Skifahrer von Rodlern trennt. An Gefahrenstellen wurden Sicherheitszäune oder Fangnetze errichtet. Täglich wird die Rodelbahn präpariert. „Die Breite des Fahrweges und das Gefälle wurden so gestaltet, dass die Rodelbahn als familienfreundlich angesehen werden kann. Damit ist sie weit mehr als eine Ergänzung zum Skibetrieb“, weiß Linser. Die Gemeinde hatte besonders am Beginn der Arbeiten mit der nicht ganz einfachen Trassierung zu kämpfen. Grundeigentümer sowie Naturschutz waren einzubinden, wobei sich anfängliche Bedenken wie erhöhte Lärmentwicklung durch Rodelgäste rasch zerschlagen haben. „Uns freut es, dass wir viel positives Feedback – von Einheimischen wie Gästen – bekommen. Heuer werden noch die letzten Rekultivierungsmaßnahmen gesetzt“, bestätigt Söldens Bauamtsleiter Franz Josef Fiegl.