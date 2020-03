Anglerrevier ohne Pflege gibt es nicht: Landecker fordern Unterstützung

Landeck – Heimische Fischarten in Tirols Bächen, Flüssen und Seen sind vom Aussterben bedroht. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen diesen Befund.

Dass sich die Situation im Bezirk Landeck – am Inn – trotz Schwallbetriebes noch etwas besser darstellt als von Imst abwärts, sei ausschließlich engagierten Petrijüngern aus der Region zu verdanken. Dieses Lob kam kürzlich vom Limnologen Zacharias Schähle, Geschäftsführer des Tiroler Fischereiverbandes, bei der Bezirksversammlung des Landecker Revierausschusses.

Sollte sich aber an der Qualität des Lebensraums nichts ändern bzw. keine Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerökologie gesetzt werden, dann sehe es für die Zukunft sehr schlecht aus. Ohne Besatzmaßnahmen gäbe es weder die Äsche noch die Bachforelle. „Der Schwallbetrieb und die Verschlammung machen eine natürliche Reproduktion unmöglich“, sagte der Experte. Hochwasser und Muren würden der Fischpopulation zusätzlich Schäden bescheren.

Dem Engagement von Bezirksobmann Franz Siess und seinem Stellvertreter Andreas Egger verdanke der Fischereibezirk „eine positive Entwicklung trotz schwieriger Rahmenbedingungen“. Zum Äschen- und Bachforellenprojekt berichteten die beiden: „Von 53.000 Jungäschen, die aus Züchtungen in Pfunds und Prutz kommen, werden heuer 23.200 Stück in die Oberländer Reviere ausgesetzt.“ Beim Bachforellenprojekt, bei dem ausschließlich die Tiroler Urforelle verwendet wird, kommen 9600 Stück in 15 Revieren zum Besatz.