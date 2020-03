IBU Junior Open: Junioren küren ihre Meister in Hochfilzen

Hochfilzen – Der kleine Pillerseetaler Ort Hochfilzen ist einer der großen Namen im Biathlonsport. Alle Jahre wieder findet der Weltcup in dem kleinen Grenzort statt. Nun folgen den „Großen“ auch die „Kleinen“. Vom 10. bis 15. März finden die IBU Junior Open European Championships Biathlon in Hochfilzen statt.

Nach dem offiziellen Training am Dienstag (10. 3.) finden am Mittwoch die Einzelrennen statt. Die beliebten Single-Mixed- und Mixed-Staffeln folgen am Donnerstag. Der Freitag ist wiederum Ruhe- bzw. Trainingstag, ehe am Samstag die Sprintrennen stattfinden. Die Ergebnisse des Sprints bestimmen den Startplatz für die Verfolgungsrennen, mit denen am Sonntag die Europameisterschaft zu Ende geht. Die Siegerehrungen finden jeweils im Anschluss an das jeweilige Rennen statt. (aha, TT)