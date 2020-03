Starkbieranstich in Vils: „Elvira“ ließ bei Büttenrede keinen Seitenhieb aus

„Hier saufen auch die Amateure“, zitierte eine bitterböse Reinigungsfachfrau dann Harald Juhnke, verwies aber gleichzeitig auf die „Schlossgold-Party“ von Schretter & Cie, wo es nur alkoholfreien Gerstensaft gab. Für manch einen Politiker hatte Elvira einen guten Rat. So sollte sich doch Bürgermeister Luis Oberer ein Beispiel am Musauer Bürgermeister Sieghard Wachter nehmen, der wisse, wie man seinen Vize loswerden würde. Der Landtagspräsidentin attestierte sie Umweltbewusstsein. Die habe das Rauchen aufgegeben und dampfe nur noch, stellte sie fest. Wie man sich wenig erfolgreich gegen den Stau in Reutte engagieren könne, bestätigte sie Kaufmannschaftsobmann Christian Senn. Am „Tag der Deutschen Einheit“ im Allgäu 200.000 Flugblätter mit einer Einladung nach Reutte zu verteilen und sich dann über den Verkehr auszulassen, grenze schon an Realitätsverweigerung, meinte sie bissig. Der neuen Amtsleiterin, die sich gleich in der ersten Arbeitswoche den kleinen Finger gebrochen hatte, empfahl sie vorsichtigeres Vorgehen, um nicht in Richtung Invalidität abzudriften.